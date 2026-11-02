"Усі ми через це пройшли": як на роботі маскують приниження новачків під перевірку на міцність

Перші тижні на новій роботі допомагають зрозуміти правила колективу, освоїти обов'язки та налагодити стосунки з колегами. Але іноді замість підтримки новачки стикаються з приниженням, яке виправдовують словами "у нас так заведено". Психологи попереджають: за такою традицією може ховатися цькування.

Ілюстрація психологічного тиску на новачків і токсичних традицій у робочому колективі. Фото: Pixabay / Mohamed_haнеобычные традицииssan

Як відрізнити адаптацію від приниження

Як пояснює Psychology Today, звичайна адаптація може бути непростою, але вона допомагає працівникові навчитися виконувати роботу. Натомість цькування новачків передбачає принизливі завдання, примус або перевірки, які не мають стосунку до професійних навичок.

Наприклад, новому співробітнику можуть доручити принести каву для всього колективу, не пояснивши навіть, що саме потрібно зробити. Інший приклад — залишити молодшого медичного працівника сам на сам зі складним пацієнтом без належних інструкцій і підтримки, а на прохання про допомогу відповісти: "Загартовуйся".

Чому токсичні традиції зберігаються

Такі ситуації часто виправдовують фразами "ми всі через це пройшли" або "так перевіряють, чи підходить людина команді". Дослідження, наведені авторкою матеріалу, свідчать: усталені традиції та згуртованість колективу можуть сприяти прийняттю подібної поведінки. Ті, хто сам пережив приниження, іноді вважають справедливим змушувати новачків проходити через те саме.

Чим це шкодить працівникам

Страх осуду змушує новачків мовчати, рідше ставити запитання й не просити допомоги. Через це зростає ризик помилок, посилюється тривожність і знижується задоволеність роботою.

Щоб запобігти цькуванню, керівникам варто запроваджувати чіткий план адаптації, регулярно спілкуватися з новими працівниками та забезпечувати підтримку наставника. Традиції не виправдовують приниження: мета адаптації — допомогти людині освоїтися, а не змушувати її доводити право бути частиною команди.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, як одна непомітна звичка може зруйнувати навіть міцні стосунки