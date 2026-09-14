Українцям не вистачає грошей на зруйноване житло: скільки людей досі чекають виплат

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Кречмаровская Наталия
Російські війська не припиняють обстріли України — повітряні цілі влучають у будинки. За пошкоджене та зруйноване житло виплачується компенсація. Портал “Коментарі” з’ясував, скільки коштів держава уже виплатила з 2022 року, а скільки українців ще чекають грошей.
Компенсація за житло. Фото портал "Коментарі"
У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України на офіційний запит порталу, станом на 11 вересня 2026 року кількість громадян, які отримали компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло становила 257 847 осіб, з яких:
159 693 – компенсації для відновлення пошкодженого житла,
97 320 – отримали житлові сертифікати в якості компенсації за знищене житло,
834 грошових компенсацій — виплачено для відбудови на власній земельній ділянці.
У розрізі років статистика кількості виплачених компенсацій наступна:
за 2023 рік: пошкоджене – 32 608, знищене – 1 826;
за 2024 рік: пошкоджене – 46 406, знищене – 11 628;
за 2025 рік: пошкоджене – 48 854, знищене – 21 925;
за 2026 рік: пошкоджене – 31 825, знищене – 62 775.
Загальна сума компенсацій становить 140,65 млрд гривень, з яких:
за 2023 рік: пошкоджене – 2,99 млрд грн, знищене – 3,35 млрд грн;
за 2024 рік: пошкоджене – 4,81 млрд грн, знищене – 17,15 млрд грн;
за 2025 рік: пошкоджене – 4,6 млрд грн, знищене – 29,78 млрд грн;
за 2026 рік: пошкоджене – 3,1 млрд грн, знищене – 74,87 млрд грн.
Кількість поданих заяв на отримання компенсацій:
за 2023 рік: пошкоджене – 33 967, знищене – 8 063;
за 2024 рік: пошкоджене – 76 315, знищене – 26 594;
за 2025 рік: пошкоджене – 79 374, знищене – 67 434;
за 2026 рік: пошкоджене – 60 741, знищене – 91 974.
У Міністерстві повідомили, що кількість погоджених, але не виплачених на сьогодні компенсацій для відновлення пошкодженого житла становить 6 890. Кількість житлових сертифікатів, за якими не заброньовано кошти для їх фінансування становить 63 333.
У Міністерстві зазначили, що у вересні 2026 року із держбюджету Кабмін виділив 2 300 046,8 тис. гривень для надання компенсацій на відновлення пошкоджених об’єктів житлової нерухомості. Також, за даними Міністерства, до кінця 2026 року заплановано залучення коштів позики від Банку розвитку Ради Європи у сумі 100 млн євро (еквівалент 5,2 млрд гривень за офіційним курсом Національного банку України на 11.09.2026), які буде спрямовано для фінансування житлових сертифікатів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому можуть затримувати виплати через дефіцит бюджету.