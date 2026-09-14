Українцям не вистачає грошей на зруйноване житло: скільки людей досі чекають виплат

Російські війська не припиняють обстріли України — повітряні цілі влучають у будинки. За пошкоджене та зруйноване житло виплачується компенсація. Портал “Коментарі” з’ясував, скільки коштів держава уже виплатила з 2022 року, а скільки українців ще чекають грошей.

Компенсація за житло. Фото портал "Коментарі"

У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України на офіційний запит порталу, станом на 11 вересня 2026 року кількість громадян, які отримали компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло становила 257 847 осіб, з яких:

159 693 – компенсації для відновлення пошкодженого житла,

97 320 – отримали житлові сертифікати в якості компенсації за знищене житло,

834 грошових компенсацій — виплачено для відбудови на власній земельній ділянці.

У розрізі років статистика кількості виплачених компенсацій наступна:

за 2023 рік: пошкоджене – 32 608, знищене – 1 826;

за 2024 рік: пошкоджене – 46 406, знищене – 11 628;

за 2025 рік: пошкоджене – 48 854, знищене – 21 925;

за 2026 рік: пошкоджене – 31 825, знищене – 62 775.

Загальна сума компенсацій становить 140,65 млрд гривень, з яких:

за 2023 рік: пошкоджене – 2,99 млрд грн, знищене – 3,35 млрд грн;

за 2024 рік: пошкоджене – 4,81 млрд грн, знищене – 17,15 млрд грн;

за 2025 рік: пошкоджене – 4,6 млрд грн, знищене – 29,78 млрд грн;

за 2026 рік: пошкоджене – 3,1 млрд грн, знищене – 74,87 млрд грн.

Кількість поданих заяв на отримання компенсацій:

за 2023 рік: пошкоджене – 33 967, знищене – 8 063;

за 2024 рік: пошкоджене – 76 315, знищене – 26 594;

за 2025 рік: пошкоджене – 79 374, знищене – 67 434;

за 2026 рік: пошкоджене – 60 741, знищене – 91 974.

У Міністерстві повідомили, що кількість погоджених, але не виплачених на сьогодні компенсацій для відновлення пошкодженого житла становить 6 890. Кількість житлових сертифікатів, за якими не заброньовано кошти для їх фінансування становить 63 333.

“Щодо надання грошових компенсацій за знищене житло для відбудови на власній земельній ділянці зазначаємо, що Мінрозвитку здійснено виплати за всіма погодженими рішеннями, за якими отримувачами компенсації виконано відповідні процедури, встановлені Порядком надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 № 600”, — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що у вересні 2026 року із держбюджету Кабмін виділив 2 300 046,8 тис. гривень для надання компенсацій на відновлення пошкоджених об’єктів житлової нерухомості. Також, за даними Міністерства, до кінця 2026 року заплановано залучення коштів позики від Банку розвитку Ради Європи у сумі 100 млн євро (еквівалент 5,2 млрд гривень за офіційним курсом Національного банку України на 11.09.2026), які буде спрямовано для фінансування житлових сертифікатів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому можуть затримувати виплати через дефіцит бюджету.



