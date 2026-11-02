logo_ukra

BTC/USD

78112

ETH/USD

2283.73

USD/UAH

45.35

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство робота і кар'єра Трамп зробив гучну заяву про Росію та Китай: які дані збирають США
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп зробив гучну заяву про Росію та Китай: які дані збирають США

Президент США визнав, що Вашингтон веде розвідувальну діяльність проти Москви та Пекіна.

2 листопада 2026, 07:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські спецслужби збирають розвідувальну інформацію про Росію та Китай. За його словами, Москва та Пекін також ведуть розвідувальну діяльність проти Вашингтона, проте Сполучені Штати роблять це ефективнішим. Про це повідомляє Magno News із посиланням на виступ американського лідера.

Трамп зробив гучну заяву про Росію та Китай: які дані збирають США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп торкнувся теми шпигунства під час передвиборчого мітингу, розповідаючи про попередження, яке нібито отримав щодо діяльності китайських та російських спецслужб.

За словами президента, співрозмовник повідомив, що Китай веде розвідку проти США. У відповідь американський лідер заявив, що Вашингтон займається аналогічною діяльністю щодо інших держав.

"Хтось справді сказав: "Китай шпигує за нами, сер". Я відповів: "Та й ми за ними теж, не хвилюйтесь". Це жахливо: Китай і Росія шпигуть за нами, сер. Я сказав: "Це правда, і ми робимо те саме з ними. Але у нас це виходить ще краще, так що не турбуйтеся про це"", — заявив Трамп.

Таким чином, американський президент публічно підтвердив, що розвідувальна діяльність США спрямована в тому числі на отримання інформації про двох найбільших геополітичних суперників країни – Росію та Китай.

При цьому Трамп не розкривав, які саме операції проводяться проти Москви і Пекіна, які структури задіяні і якими методами американська сторона отримує розвідувальні дані.

Заява прозвучала на тлі передвиборчої кампанії перед проміжними виборами до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада. У ході виступів перед прихильниками Трамп регулярно торкається питань національної безпеки, зовнішньої політики та протистояння з геополітичними конкурентами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Сенаті США пригрозили перевізникам російського палива.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=imgFHfokiME
Теги:

Новини

Всі новини