Штучний інтелект назвав три професії, які зникнуть до 2030 року через ШІ

Штучний інтелект дедалі глибше змінює ринок праці, адже автоматизація дозволяє виконувати рутинні завдання швидше, а працівники можуть зосереджуватися на складнішій роботі. Однак розвиток ШІ ставить питання про майбутнє професій, значна частина обов’язків яких уже сьогодні може виконуватися алгоритмами.

Які професії зникнуть через штучний інтелект

Портал "Коментарі" запитав у трьох популярних моделей штучного інтелекту ChatGPT, Claude та Gemini, які професії мають найбільший ризик зникнення до 2030 року. Їхні відповіді виявилися різними, але всі три прогнози стосуються професій з великою кількістю повторюваних завдань.

Яка професія зникне через штучний інтелект до 2030 року:

1. Транскрибатор

2. Оператора кол-центру

3. Оператора введення даних

ChatGPT: транскрибатор

ChatGPT назвав транскрибатора – це фахівець, який перетворює аудіо- та відеозаписи на текст. Ще донедавна така робота вимагала годин прослуховування записів, ручного набору та перевірки готового тексту.

Сучасні системи розпізнавання мовлення здатні автоматично перетворювати розмови, інтерв’ю та лекції на текст за лічені хвилини. Вони також можуть розставляти розділові знаки, розділяти репліки співрозмовників і виправляти частину помилок. Як наслідок штучний інтелект прогнозує, що до 2030 року професія ручного транскрибатора може зникнути.

Claude: оператор кол-центру

Модель штучного інтелекту назвала серед найбільш вразливих професій оператора кол-центру. Як вказує Claude, голосові ШІ-асистенти вже використовуються для відповідей на типові запитання клієнтів, оформлення заявок та виконання інших стандартних операцій.

"До 2030 року технології досягнуть рівня, коли клієнт просто не відрізнить ШІ від людини — а це означає, що останній аргумент на користь живого оператора зникне", — прогнозує ШІ.

Однак Claude наголошує, що складні випадки, конфліктні ситуації та нестандартні запити можуть і надалі потребувати участі людини.

Gemini: оператор введення даних

Gemini назвав найбільш ризикованою професією оператора введення даних. Ця робота пов’язана з перенесенням та структуруванням інформації в електронних системах. Як вказує ШІ, поєднання OCR, мультимодальних моделей та програм для роботи з базами даних дозволяє розпізнавати документи, рахунки й таблиці, перевіряти інформацію та автоматично переносити її в потрібні системи.

"Ця професія очолює списки ризику за дослідженнями аналітиків: імовірність її повної автоматизації сягає 95. Оскільки ця діяльність не потребує людського судження чи емпатії, компаніям значно дешевше впровадити ПЗ", — пише Gemini.

Прогнози трьох моделей ШІ різняться, однак мають спільну рису: під найбільшим тиском опиняються професії, де значну частину роботи становлять повторювані та чітко структуровані завдання. Однак "зникнення професії" не обов’язково означає повне зникнення всіх робочих місць.

Найімовірніший сценарій передбачає автоматизацію окремих обов’язків і скорочення потреби в працівниках. Наскільки швидко це відбудеться до 2030 року, залежатиме не лише від можливостей ШІ, а й від вартості технологій, законодавства та готовності компаній їх впроваджувати.

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