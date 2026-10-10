Секрети полтавських чиновників: скільки працівників із заробітками понад 50-100 тисяч

Полтавська міська рада та її виконавчий комітет надали офіційну відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі" щодо фонду оплати праці та заробітків посадовців у 2026 році. Проте надати конкретну статистику про кількість працівників із зарплатами-гігантами у мерії відмовилися.

Зарплати чиновників у Полтаві

У першій частині відповіді управління обліку, звітності та матеріально-технічного забезпечення нагадало, що розміри нарахувань регулюються постановою Кабміну № 268 від 9 березня 2006 року, Законом "Про оплату праці" та розпорядженнями міського голови.

Згідно з документами, до посадового окладу чиновників додається низка надбавок і доплат: ранг посадової особи; вислуга років (від 10% до 40% залежно від стажу держслужби чи служби в ОМС); високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи – у розмірі до 50% від окладу з урахуванням рангу та вислуги; премії – виплачуються відповідно до особистого вкладу, а також до свят у межах фонду преміювання (не менше 10% посадових окладів) та економії фонду оплати праці.

Найбільш резонансною частиною відповіді стала реакція на прохання вказати, скільки працівників міськради у 2026 році отримували щомісячну заробітну плату понад 50 тисяч, 75 тисяч та 100 тисяч гривень (із зазначенням посад без персональних даних).

У виконкомі послалися на статті законів "Про доступ до публічної інформації" та "Про інформацію", зазначивши, що у виконавчому комітеті відсутні задокументовані матеріальні носії з такою інформацією. Через це надати кількісні дані щодо чиновників із найвищими заробітками в міськраді не змогли.

Раніше "Коментарі" писали – майже 220 млн грн на зарплати чиновників Кропивницького: скільки витратили на премії та надбавки.