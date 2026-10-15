"Купи Cartier і звози на Балі": дружина експрокурора Яковця грубо відповіла блогеру

Люсія Барська нецензурно відповіла на публікації Сергія Іванова про життя її родини за кордоном, тоді як журналіст поставив питання про походження коштів на дорогі апартаменти, Mercedes і відпочинок на Балі.Люсія Барська, дружина колишнього прокурора та керівника громадської організації "Нон-Стоп Україна" Кирила Яковця, різко відреагувала на публікації військовослужбовця ЗСУ та блогера Сергія Іванова про закордонне життя їхньої родини. Замість пояснень щодо витрат на нерухомість в Іспанії, автомобіль Mercedes і відпочинок на Балі жінка порадила військовому купити дружині годинник Cartier та відвезти її на індонезійський курорт. Про це повідомляє "Главком". Свою реакцію Барська оприлюднила в Instagram.

Люсія Барська. Фото: з відкритих джерел

В іншій публікації жінка використала нецензурну лексику, висловлюючи обурення журналістами, які пишуть про її родину.

Розкішне життя за кордоном і питання про доходи

Причиною конфлікту стали дописи Іванова про спосіб життя Яковця, який під час повномасштабної війни перебуває за межами України та проживає з родиною в Іспанії. За словами журналіста, подружжя мешкало в елітних житлових комплексах на іспанському узбережжі, де оренда апартаментів могла коштувати 2–2,5 тисячі євро на місяць. У 2026 році, як стверджує Іванов, родина оселилася в апартаментах площею понад 170 квадратних метрів і користується Mercedes GLE Coupé.

Блогер також опублікував фотографії Барської з відпочинку на Балі навесні 2026 року. Окреме питання викликають задекларовані доходи Яковця: за наведеними в публікації даними, за три роки він задекларував 57 тисяч гривень. Іванов ставить під сумнів відповідність цих сум витратам родини та заявляє, що передав документи щодо діяльності Яковця іспанським правоохоронцям.

ГО "Нон-Стоп Україна" опинилася в центрі скандалів

Раніше представники українського бізнесу звинувачували організацію "Нон-Стоп Україна" в інформаційному тиску та використанні судових процесів для впливу на компанії. За даними, наведеними у матеріалах медіа, протягом перших семи місяців 2026 року організація фігурувала приблизно у 800 судових справах, пов’язаних із 340 компаніями. Деякі підприємці називали таку практику судовим тролінгом та інформаційним рекетом.