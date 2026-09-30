Звірячі атаки по Києву можуть бути катастрофічним сигналом: генерал попередив про план Путіна

Постійні російські удари по Києву мають кілька цілей, однак говорити про неминучу підготовку нового сухопутного наступу на столицю наразі передчасно. Російські війська поки не мають для цього достатньої кількості сил і ресурсів. Про це заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, повітряні атаки по Києву Москва використовує не лише у військових цілях. Кремль також прагне створювати психологічний тиск на населення, щоб через нього впливати на українське військово-політичне керівництво.

"Ціль цих повітряних ударів по Києву, які дійсно частково нагадують облогу з повітря, має передусім військове значення для Путіна. Також удари по Києву — це суттєвий тиск на цивільне населення, аби воно впливало на наше військово-політичне керівництво", — пояснив Романенко.

Експерт зазначив, що повітряні удари можуть бути складовою масштабної наступальної операції. Водночас характер російських атак постійно змінюється залежно від завдань Кремля — від масованих ударів до тривалого використання безпілотників та балістичних ракет.

За оцінкою генерала, говорити саме про підготовку наземного наступу на Київ поки немає достатніх підстав.

"У Путіна на даний момент, власне, як і у травні, не вистачає для такого наступу ні сил, ні ресурсів", — наголосив він.

Водночас ситуація може змінитися залежно від масштабів російської мобілізації. Саме здатність Кремля накопичити нові людські ресурси, на думку Романенка, стане одним із ключових факторів для можливого відкриття північного фронту.

"Чи зможуть вони зібрати 600 тисяч новобранців? Питання відкрите. Тому я б не накручував себе, що обстріли столиці організовані з метою наступу по суходолу на Київ. Але, безумовно, такий сценарій нам треба враховувати та серйозно готуватися до цього", — зазначив військовий експерт.



Портал "Коментарі" вже писав, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна може стати важливою не лише для Вашингтону і Пекіна, а й для України. Водночас питання російсько-української війни, найімовірніше, не буде центральним у порядку денному переговорів.