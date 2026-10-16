Звинувачення Трампа все перевернуло: Зеленський приголомшив новою заявою про закінчення війни

Україна повинна завчасно підготуватися до зимового періоду, оскільки Росія не подає жодних переконливих сигналів про намір завершити війну. Про це президент Володимир Зеленський заявив перед початком саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

За словами глави держави, одним із головних питань зустрічі з європейськими партнерами стане забезпечення енергетичних потреб України. Київ прагне якнайшвидше припинити бойові дії, проте водночас має посилити готовність до можливих російських атак у холодну пору року. Йдеться не лише про захист енергетичної інфраструктури, а й про зміцнення протиповітряної оборони та забезпечення необхідного фінансування.

"Звичайно, ми хочемо завершити цю війну якнайшвидше. Але зараз ми не бачимо сигналів з російської сторони про готовність до її завершення", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що за таких обставин Україна не може покладатися лише на дипломатичні заяви та повинна готуватися до різних сценаріїв розвитку подій. Особливе значення матиме так званий зимовий пакет допомоги, який має охоплювати енергетичну підтримку, засоби протиповітряної оборони та фінансові ресурси.

Український лідер також наголосив на важливості подальшої взаємодії із союзниками. За його словами, допомога партнерів залишається необхідною для того, щоб країна могла витримати нові випробування та захистити критично важливу інфраструктуру від російських ударів.

Заява Зеленського пролунала на тлі нових звинувачень з боку президента США Дональда Трампа. В інтерв’ю телеканалу Newsmax американський лідер стверджував, що український президент нібито не зацікавлений у досягненні домовленостей. Трамп також розкритикував українські атаки на російські нафтопереробні заводи.

Портал "Коментарі" вже писав, що лідери країн Європейського Союзу, за повідомленнями західних медіа, планують закликати президента України Володимира Зеленського пом’якшити публічну риторику щодо Дональда Трампа. Європейські партнери побоюються, що подальше загострення суперечки між Києвом і Вашингтоном може ускладнити співпрацю України зі Сполученими Штатами.