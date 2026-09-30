Зустріч Трампа і Сі остаточно поховала надії на мир в Україні: розкрито цинічний план Пекіну



















Зустріч президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Вашингтоні завершилася без публічно оголошеного прориву щодо війни Росії проти України. Сторони обговорювали низку глобальних питань, серед яких була й Україна, однак конкретних домовленостей щодо припинення російської агресії представлено не було. Дипломат Володимир Огризко вважає, що сам факт згадки України у переліку тем переговорів ще не означає серйозного американсько-китайського прориву у питанні війни.

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На думку експерта, розмова могла мати радше протокольний характер, оскільки після зустрічі не прозвучало конкретних заяв про тиск на Москву.

"Я не бачу зараз жодного практичного сенсу для Китаю щось змінювати. Ми вже про це з вами говорили. Він від цієї війни виграє, він тримає Росію на короткому ланцюжку", — заявив Огризко.

Дипломат також звернув увагу на відмінність між публічними заявами Пекіна про необхідність миру та реальними діями. Китай регулярно говорить про політичне врегулювання, однак це не означає автоматичної готовності чинити тиск на Кремль. За словами Огризка, Пекін наразі має власні економічні та геополітичні інтереси, які визначають його поведінку.

Окремо експерт оцінив підхід Трампа до українського питання. На його думку, американський президент зацікавлений передусім у великих економічних домовленостях із Росією та Китаєм, тоді як Україна в цій системі інтересів може відігравати другорядну роль.

"Трампу не цікаві принципи, Трампу цікаві гроші. Йому треба будь-яким способом, але без втрати власного обличчя, українську тему зняти з порядку денного", — сказав Огризко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія під час осінньо-зимової кампанії може посилити удари по українській інфраструктурі, намагаючись не лише завдати шкоди енергетиці, а й створити умови для масштабної гуманітарної кризи. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.