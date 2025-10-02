Зупинка наступу Путіна не допоможе: на Заході попередили про дуже складну зиму в Україні

Україна поки що далека від повернення окупованих територій — "маятник бойових дій не схиляється на її користь". Водночас літній наступ Росії вичерпав свій потенціал. Про це пише військовий оглядач Sky News Майкл Кларк.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, масштабна атака РФ, яка тривала впродовж літа, фактично завершилася без вирішального прориву. Хоча окупанти демонструють певне просування, воно не має стратегічної ваги.

Кларк зазначає, що на півночі України ситуація для росіян залишається без змін. Водночас, вони чинять тиск на район Куп'янська, що потенційно може стати відправною точкою для нової атаки на Харків, який ЗСУ звільнили у 2022 році.

На сьогодні головні зусилля армії РФ зосереджені на південному напрямку — поблизу Покровська, Часового Яру, а також у зоні так званого "фортифікаційного поясу" в Донецькій області, який включає Краматорськ і Слов’янськ.

Попри наближення до цих міст, загарбникам поки що не вдається прорвати оборону — місцевість складна, а українські укріплення залишаються потужними.

Аналітик прогнозує, що Україну чекає ще одна важка зима, з інтенсивними обстрілами. Однак, на його думку, стабільне постачання зброї та фінансова підтримка з боку партнерів можуть допомогти Києву утриматися ще одну зиму — до можливих змін у ситуації на фронті.

Щодо Росії, Кларк вважає, що реальних стратегічних зрушень у бойових діях не передбачається.

