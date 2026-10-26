ЗСУ змінюють розклад на фронті: куди Росія терміново перекидає елітну морпіхоту, побоюючись прориву

Українські війська досягають тактичних успіхів на Олександрівському напрямі, змушуючи російське командування перекидати підрозділи з інших ділянок фронту. У перспективі подальше просування ЗСУ може створити загрозу російським тилам та ускладнити наступальні дії в районі Гуляйполя. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними українського військового оглядача Костянтина Машовця від 25 жовтня, українські сили звільнили Перебудову, Комар та Федорівку. Також повідомляється про просування в районі Веселого у напрямку Скутного. Ці дії, ймовірно, дозволили українським підрозділам витіснити російські сили з виступу на північний захід від лінії Федорівка – Бурлацьке. При цьому російські військові, за даними, зберігають позиції на північно-східній околиці Перебудови.

Одним із ключових наслідків українських контратак стало перегрупування російських військ. Як повідомляє Машовець, командування РФ перекинуло на Олександрівський напрямок підрозділи 120-ї дивізії морської піхоти Балтійського флоту та 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Замість підтримки наступу в районі Гуляйполя, вони змушені брати участь в обороні іншої ділянки.

Крім того, на цей напрямок направили елементи 90-ї танкової дивізії, які спочатку призначалися для підтримки наступу у бік Дружківки.

ISW зазначає, що такі переміщення можуть ускладнити російські плани відразу на кількох ділянках фронту. У районі Гуляйполя важливе значення має дорожній вузол Велика Новосілка: він підтримує просування російських військ на захід та потенційне охоплення Орєхова з двох напрямків.

Якщо ЗСУ продовжать наступ, російські підрозділи у цьому районі можуть зіткнутися із загрозою для тилового забезпечення. Однак подальший розвиток ситуації залежатиме від здатності українських сил утримати зайняті позиції та продовжити тиск на оборону супротивника.

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