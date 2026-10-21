ЗСУ зірвали план РФ оточення Донбасу: у США розкрили, що стало головним успіхом України

Українська операція "Вівальді" серйозно порушила плани російської армії щодо наступу на Донеччині та спроби оперативного оточення українського "поясу фортець". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), що проаналізував нові заяви українського військового командування.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький 19 жовтня повідомив, що українські підрозділи вийшли до річки Жеребець. Це дозволило скоротити лінію фронту та організувати оборону на більш вигідних позиціях, посиливши концентрацію піхоти та покращивши умови для застосування безпілотників та артилерії.

За словами Білецького, для поновлення наступу на Лиманському напрямку російським військам доведеться знову форсувати річку. Українська операція зірвала спробу противника обійти Лиман з півночі і з'єднатися з іншим угрупуванням, яке діяло з боку Добропілля.

Внаслідок російської армії довелося перейти до фронтальних атак на схід від Слов'янська та Краматорська, де українські позиції підготовлені до оборони. Такий сценарій, за оцінкою ISW, ускладнює просування супротивника та підвищує потенційну ціну наступу.

Білецький також заявив, що операція завдала критичної шкоди 144-й мотострілецькій дивізії російської армії, яка діяла в районі плацдарму на західному березі Жеребця.

ISW зазначає, що українські контрнаступальні дії на кількох напрямках у 2026 році дозволили Києву оскаржити російську ініціативу. За оцінкою інституту, з 1 вересня до 16 жовтня російські війська втратили під контролем близько 122 квадратних кілометрів території.

Додатковим фактором тиску стають втрати особового складу та зростаюча вартість набору контрактників. За даними звіту, Росії може знадобитися відновлення боєздатності підрозділів, перш ніж вона зможе відновити великі наступальні дії на цій ділянці фронту.

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