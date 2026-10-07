ЗСУ уразили важливий аеродром РФ: чи справді тепер ударів по Україні буде менше

Сили оборони України протягом 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ. Під вогнем виявились цілі як на тимчасово окупованих територіях України, так і безпосередньо в Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

Однією з цілей став військовий аеродром "Сеща" у Брянській області РФ. Українські військові підтвердили факт поразки об'єкта, однак точний масштаб завданих збитків наразі встановлюється.

Крім того, в районі населеного пункту Гриньово Брянської області було вражено російську станцію радіоелектронної боротьби. Ще один удар зазнав радіолокаційної станції в районі Єлионки.

Окрему мету українські військові вразили на тимчасово окупованій території Донецької області. У районі Донецька було атаковано об'єкт, який російські війська використовували для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Також ЗСУ завдали ударів по пунктах управління російськими безпілотниками в районах Білоцерківки та Кам'янки Запорізької області. У районі Гірника Донецької області вражено командно-штабний пункт російських підрозділів.

Ще кілька командно-спостережних пунктів противника були вражені в районах українців та Курахівки Донецької області.

Українські сили атакували об'єкти забезпечення російської армії на окупованій території Луганської області. У районі Криничного було вражено склад матеріально-технічних засобів одного з підрозділів російських військ. У районі Кондрючого українські військові завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів.

Таким чином, за короткий проміжок часу під удар потрапили одразу кілька елементів російської військової інфраструктури — від аеродрому та засобів радіоелектронної боротьби до пунктів управління, складів та об'єктів, пов'язаних із застосуванням безпілотників.

У Генштабі наголосили, що операція продовжується, а інформація про наслідки окремих ударів та ступеня пошкодження об'єктів уточнюється.

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