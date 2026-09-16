ЗСУ перехоплюють ініціативу відразу на кількох напрямках: у США повідомили про нові успіхи

Сили оборони України покращили позиції відразу на кількох ділянках фронту в Донецькій та Харківській областях та зірвали просування російських військ на низці напрямків. Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

14 і 15 вересня російські підрозділи продовжували штурми на Куп'янському та Борівському напрямках, проте підтвердженого просування не досягли. Українські військові проводили контратаки.

За даними російських джерел, 15 вересня українські сили атакували російські позиції на північ і на південний схід від Куп'янська. Москва намагається зменшити український плацдарм на південний схід від міста, проте, за оцінкою ISW, російське угруповання стикається з погіршенням становища.

Спікер Об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов повідомив, що російські війська активізувалися вздовж лівого берега Оскола, зокрема в районі Ківшарівського спрямування. Проте закріпитись ближче до Куп'янська на правому березі їм вдається не скрізь.

На Донецькому напрямку українські сили, згідно з геолокаційними даними, просунулися на південний захід від Добропілля – в районі Білицького. Російські заяви про власний поступ на цій ділянці поки не отримали відповідного підтвердження.

Особливу увагу ISW приділив операції "Вівальді", про яку 15 вересня офіційно повідомив командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Українські сили проводять контрнаступальні дії на північ від Лимана.

За оцінкою аналітиків, операція вже досягла важливої оперативної мети – зірвала російські зусилля щодо широкого оточення українського "Фортечного поясу".

При цьому російські війська продовжували атакувати на схід від Слов'янська, біля Костянтинівки та на Гуляйпільському напрямку. Проте за 14-15 вересня підтвердженого просування РФ цих ділянках ISW не зафіксував.

У Запорізькій області українські сили також нещодавно просунулися або зберегли займані позиції, тоді як російські підрозділи проводили обмежені атаки на захід від Орєхова.

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