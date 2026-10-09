ЗСУ перехопили ініціативу: у США пояснив, що могло зірвати плани Росії

Українські війська домагаються просування на напрямках Слов'янська та Краматорська, ускладнюючи російським силам підготовку подальшого наступу. Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), який пов'язує нещодавні успіхи ЗСУ зі зміною тактики та організацією бойових дій протягом 2026 року.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, українські контратаки продовжуються вже кілька тижнів. Повідомлення про просування українських підрозділів надходили з районів Миколаївки, Рай-Олександрівки, Піскунівки та у напрямку Кривої Луки. Російські військові блогери також визнавали окремі територіальні втрати російських військ цих ділянках.

В ISW вважають, що нинішнім діям ЗСУ могла передувати тривала підготовка поля бою. Йдеться про послаблення наступальних можливостей противника, зокрема, за рахунок ударів по операторах російських безпілотників. Аналогічні заходи українські сили вживали перед попередніми контрнаступними операціями.

Додатковим чинником могла стати реорганізація українського військового командування на Донеччині на початку вересня. За оцінкою аналітиків, зміни були спрямовані на посилення оборони так званого поясу фортець – системи укріплених міст, яка має ключове значення для захисту підконтрольної Україні частини Донбасу.

Російське командування, судячи з повідомлень українських військових, намагається реагувати на погіршення ситуації. 7 жовтня стало відомо про перекидання додаткових підрозділів, включаючи сили безпілотних систем та спецназ, з менш пріоритетних ділянок фронту на Слов'янсько-краматорський напрямок.

В ISW припускають, що українські контратаки здатні порушити російські плани наступу на Слов'янськ зі Сходу. Додатковий тиск на російські позиції в районі Сіверського Дінця може ускладнити просування супротивника.

При цьому аналітики не стверджують, що російський наступ уже зірвано повністю. Ситуація залишається динамічною, а подальший розвиток подій залежатиме від здатності сторін утримувати позиції та перекидати резерви.

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