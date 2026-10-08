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ЗСУ перехопили ініціативу на кількох ділянках фронту: де українські сили пішли вперед

ISW повідомляє про просування українських військ на схід від Олександрівки та серію контратак - російська армія не змогла підтвердити нові територіальні захоплення

8 жовтня 2026, 10:20
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Кравцев Сергей

Українські Сили оборони досягли локального просування на Донецькому напрямку, одночасно посиливши контратаки одразу на кількох ділянках фронту. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками бойових дій 7 жовтня.

ЗСУ перехопили ініціативу на кількох ділянках фронту: де українські сили пішли вперед

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, українські підрозділи змогли просунутися на схід від Олександрівки на Донеччині. При цьому на низці інших напрямів російські війська продовжували наступальні дії, проте підтверджених територіальних успіхів не мали.

На півночі Сумської області російські підрозділи робили обмежені атаки, але зіткнулися з контратаками ЗСУ. У районі Куп'янська ситуація також залишалася динамічною: російські війська атакували біля міста, Ковшарівки та Куп'янська-Вузлового, проте просування окупантів не підтверджено. Українські військові у свою чергу контратакували на півночі Куп'янська.

На Лиманському напрямі ЗСУ продовжили тиск у бік східного берега річки Жеребець. ISW зазначає, що російські сили намагаються зупинити українські успіхи у рамках дій, які російська сторона називає операцією "Вівальді". Пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер також визнав продовження українських контратак, пояснюючи складності РФ перевагою ЗСУ у живій силі та безпілотниках.

У районі Краматорська російські підрозділи здійснили інфільтрацію, після чого українські сили завдали удару по їхнім позиціям у західній частині Малинівки.

На Добропільському та Гуляйпольському напрямах російські війська продовжували атаки, але підтверджених територіальних досягнень не отримали. На заході Запорізької області окупанти також вживали обмежених наступальних дій, ймовірно намагаючись обійти Оріхів з флангів.

Таким чином, згідно з оцінкою ISW, російський наступ на кількох ділянках супроводжується українськими контрударами, а частина заяв Москви про захоплення населених пунктів не підтверджується наявними даними.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-7-2026/
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