ЗСУ перехопили ініціативу на кількох ділянках фронту: де Україна повертає свої території

Українські Сили оборони за останні кілька діб домоглися просування на окремих ділянках фронту у Сумській та Донецькій областях. Водночас російські війська намагалися наступати відразу на кількох напрямках, проте багато атак не призвели до підтверджених територіальних успіхів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

На Сумському напрямку геолокаційні відеозаписи від 1 листопада свідчать про присутність українських військових на позиціях на північ від Сум, що в районі Андріївки. Раніше російські джерела заявляли про контроль за цією територією.

На Куп'янському напрямі 2 та 3 листопада російські підрозділи продовжували штурми, але просунутися не змогли. Українські захисники, у свою чергу, проводили контратаки на північ від міста.

Активні бойові дії тривали також біля Борової та Лимана. На цих дільницях ЗСУ робили контратаки, а підтверджень просування російських військ аналітики ISW не виявили.

Особливої уваги експерти звернули на район Слов'янська. За їхніми даними, з'явилися нові свідчення попереднього просування українських підрозділів у Пискунівці та Рай-Олександрівці.

Поблизу Костянтинівки, Дружківки та на Добропільському напрямку російські атаки також не дали підтверджених територіальних результатів. Більше того, 2 та 3 листопада на Добропільській ділянці зафіксували лише 13 російських атак – менше, ніж за будь-який інший день як мінімум з 1 серпня 2026 року.

На Запорізькому напрямку окупанти продовжували наступальні дії, проте українські контратаки на південь від Орєхова не дозволили їм досягти підтверджених успіхів.

Таким чином, звіт ISW вказує на активність українських підрозділів одразу на кількох ділянках фронту. При цьому ситуація залишається напруженою, а локальні зміни дотику не означають загального перелому в бойових діях.

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