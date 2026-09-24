«ЗСУ оточені»: у США відреагували на нові заяви Росії про прориви на фронті

Російське Міноборони та провоєнні російські блогери різко посилили заяви про нібито масштабні оточення українських підрозділів на фронті. Проте Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що не виявив підтверджень цим заявам.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

23 вересня російське військове відомство заявило про захоплення Червоного Яру та Потіхонова у Харківській області. Після цього російські військові блогери почали стверджувати, що українські підрозділи нібито опинилися під загрозою оточення в районі Резнікова та Рубіжного. Один із них навіть заявив про оточення близько 1,5 тис. українських військовослужбовців на площі приблизно 460 квадратних кілометрів.

Паралельно поширювалися заяви про оточення Добропілля. Російський провоєнний блогер описував просування російських підрозділів біля Віровського, Білозерського, Водяного та Новотроїцького, а також тактичні успіхи на південь від міста.

Однак ISW наголошує: доказів повноцінного оточення ні на північному сході Харківської області, ні в районі Добропілля інститут не виявив. Більше того, українські військові продовжують заперечувати заяви про блокування своїх підрозділів.

Зокрема, представник української бригади на Вовчанському напрямі заявив, що російські сили продовжують обстрілювати населені пункти всередині передбачуваної зони оточення. Це свідчить про те, що російські підрозділи не контролюють заявлені території повністю.

Навіть один із російських військових блогерів визнав, що ситуація навколо Добропілля може скоріше означати вогневий контроль над логістичними маршрутами, а не фізичне оточення українських військ. Інше російське джерело заявило, що повідомлення про оточення перебільшують реальні успіхи російської армії.

ISW пов'язує сплеск подібних заяв із інформаційною кампанією Кремля. За оцінкою інституту, Москва прагне створити враження про обвалення української оборони та водночас відвернути увагу від недавніх поступів ЗСУ на окремих пріоритетних напрямках фронту.

Таким чином, заяви про оточення залишаються предметом інформаційного протистояння: російська сторона говорить про масштабні успіхи, тоді як доступні підтвердження, за оцінкою ISW, поки що не дозволяють зробити висновок про повноцінне оточення українських підрозділів.

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