ЗСУ готують «сюрприз» РФ: у Міноборони розповіли, що тепер з'явиться в Україні на базі ШІ

В українській армії почали тестувати нову ШІ-платформу, яка має допомогти штабам швидше обробляти бойову інформацію та приймати рішення. Йдеться про систему SPECTR, яку розробляє Центр штучного інтелекту А1 при Міністерстві оборони України.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними Міноборони, платформа вже проходить випробування у кількох бойових підрозділах. Її завдання – взяти він частина рутинної роботи штабів: аналізувати великі масиви даних, виявляти закономірності і основі формувати рекомендації для військових.

Один із ключових напрямків роботи SPECTR – допомога у плануванні операцій. Система повинна оцінювати можливі варіанти дій та прогнозувати можливі кроки противника. Таким чином ІІ планують використовувати не просто як інструмент обробки інформації, а як додатковий елемент підтримки командних рішень.

При цьому розробники роблять ставку на інтеграцію нової технології до вже існуючої цифрової інфраструктури Сил оборони. Це дозволить використовувати SPECTR без створення окремої системи управління, а дані, за інформацією відомства, будуть оброблятися у захищеному середовищі.

Центр штучного інтелекту "А1" Міноборони заснував у березні 2026 року за підтримки уряду Великобританії. Його діяльність є частиною більш масштабної програми щодо впровадження технологій штучного інтелекту до української армії.

У Міноборони розраховують, що застосування ІІ дозволить прискорити ухвалення рішень, підвищити ефективність використання засобів поразки та одночасно зменшити обсяг бюрократичної роботи для військових.

Поки що SPECTR залишається на етапі випробувань. Проте сам факт тестування платформи безпосередньо у бойових підрозділах показує, що Україна намагається переводити ІІ з експериментальної сфери до практичного інструменту військового управління.

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