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ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ: в Генштабі пояснили, чому ці удари особливо болючі для Кремля

Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод та підприємство «Атлант Аеро», яке виробляє безпілотники для російської армії

15 вересня 2026, 13:45
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Кравцев Сергей

У ніч проти 15 вересня Сили оборони України завдали ударів по двох важливих об’єктах на території Росії. Під ураження потрапили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області та підприємство "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ: в Генштабі пояснили, чому ці удари особливо болючі для Кремля

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

На території Сизранського НПЗ зафіксували влучання, після якого виникла пожежа. За даними Генштабу, пошкоджень зазнали установка первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.

Сизранський НПЗ входить до структури російської "Роснафти". Потужність підприємства становить близько 8,9 млн тонн переробки нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також інші нафтопродукти. Крім того, підприємство залучене до забезпечення потреб російських військ.

Ще одним об’єктом атаки стало підприємство "Атлант Аеро" в Таганрозі. На його території, як повідомили у Генштабі, зафіксували вибухи та пожежу.

Підприємство спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них. Зокрема, там виготовляють ударно-розвідувальні БПЛА "Блискавка", а також комплектуючі для дронів "Оріон". Виробництво використовується для забезпечення російських збройних сил безпілотними системами.

Крім того, Генеральний штаб повідомив про підтвердження наслідків попереднього удару по нафтопереробному заводу "Слов’янськ ЕКО".

Таким чином, у нічній атаці цілями стали як паливна інфраструктура Росії, так і підприємство, пов’язане з виробництвом безпілотників для її армії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Таганрог Ростовської області РФ в ніч на 15 вересня зазнав масованої ракетної атаки. Про наслідки удару офіційно повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.




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Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42242
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