Зруйнувати переправу не так просто: у ЗСУ пояснили, чим насправді РФ вдарила по Південному мосту

Декілька російських балістичних ракет, запущених під час атаки на Київ у ніч з 26 на 27 жовтня, влучили по Південному мосту. При цьому повністю зруйнувати таку споруду значно складніше, ніж може здатися. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Удар по Південному мосту. Фото: з відкритих джерел

За його словами, в ході удару Росія застосувала 16 балістичних ракет типу "Іскандер-М" або зенітних ракет С-400, які використовуються для ураження наземних цілей. Частина з них була спрямована мостом.

Ігнат зазначив, що пошкоджені конструкції та дорожнє полотно за необхідності можна відновлювати, проте ремонт потребує часу та створює додаткові незручності для мешканців столиці. Точний характер пошкоджень та типи ракет, що потрапили в об'єкт, повинні встановити фахівці, які працюють безпосередньо на місці.

За словами представника Повітряних сил, з 14 жовтня це вже четвертий масований удар балістичними ракетами по Києву. При цьому російські війська, як зазначив Ігнат, змінили тактику застосування такого озброєння: замість однієї атаки за ніч удари все частіше розподіляються кількома хвилями.

Балістичні ракети також застосовуються одночасно з атаками безпілотників, включаючи апарати з реактивними та звичайними двигунами. Під час останнього удару, за даними Ігната, Росія використала 69 реактивних дронів, з яких 56 було знищено.

Представник Повітряних сил звернув увагу, що відомості про удари швидко поширюються у соціальних мережах, де російська сторона активно обговорює ушкодження київського мосту. Однак остаточні висновки про масштаби руйнувань не можна робити лише за фотографіями та повідомленнями в Інтернеті.

Удари по транспортній інфраструктурі створюють додаткові ризики для міста, але ступінь пошкодження Південного мосту та терміни можливого відновлення залежить від результатів технічного обстеження. Повна картина наслідків атаки потребує офіційних даних профільних спеціалістів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — удар по транспортній системі Києва: метро обмежило рух, один із ключових мостів закрили.



