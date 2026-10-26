Зробив з українців дегенератів: експерт шокував заявою про фатальну помилку Зеленського



















Президент Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв’ю для телеканалу 1+1 зосередився на міжнародній політиці та переговорах із Росією, однак оминув низку гострих внутрішніх питань, заявив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

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За його словами, у текстовій версії розмови він шукав відповіді на питання щодо Міндіча, Єрмака, мобілізації та інших внутрішньополітичних тем, але не знайшов їх.

"Тобто на внутрішні питання він взагалі не відповідає. Його цікавить тільки зовнішнє, ну, крім особистих там моментів", — зазначив Голобуцький, коментуючи інтерв’ю глави держави.

Політтехнолог також порівняв те, як Зеленський спілкується з українською та західною аудиторіями. На його думку, у розмовах із західними журналістами президент виглядає солідніше, оскільки розуміє, що там його позицію потрібно аргументувати.

Водночас ставлення глави держави до українців Голобуцький охарактеризував значно жорсткіше.

"А з українською публікою він розмовляє як з дітьми, з дегенератами, грубо кажучи, і це продовжується, це явище", — заявив він.

Окремо Голобуцький звернув увагу на переговорну позицію України. За його словами, Зеленський підтвердив, що Київ не погоджується на нейтральний статус, обмеження української армії чи передачу територій Росії. Натомість українська сторона, як випливає з озвученої президентом позиції, готова обговорювати енергетичне перемир’я та припинення вогню в Чорному морі.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може використовувати мирні переговори для політичної підтримки Дональда Трампа, не маючи наміру припиняти війну проти України. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький.