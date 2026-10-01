"Зробіть так, щоб бити припинила Росія": Трампа поставили на місце після нахабної вимоги до України



















Україні необхідно продовжувати дипломатичну роботу зі США, навіть якщо Вашингтон має претензії до українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Водночас Київ має чітко пояснювати американській адміністрації, чому не може односторонньо припинити атаки, якщо Росія продовжує бити по українській інфраструктурі. Таку позицію висловив дипломат Володимир Огризко.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За його словами, Києву не варто вступати у відкриту конфронтацію з Вашингтоном, але водночас Україна має послідовно відстоювати власні інтереси.

"Американський фактор впливу є. Але коли американець головний захищає російські активи, то це виглядає трошечки дивно. Нам треба будувати політику так, щоб не загострювати конфліктну ситуацію з американцями, а навпаки — залучати їх на свою сторону, щоб вони робили те, що потрібно нам, а не росіянам. Дипломатичну роботу треба проводити з Трампом, з республіканцями, з демократами", — зазначив Огризко.

Дипломат звернув увагу, що російська сторона не демонструє готовності припиняти бойові дії, водночас від України можуть очікувати обмеження окремих військових дій.

"Нам треба зараз у відносинах з Трампом просто делікатно казати: так, ми погоджуємося. Але бачите, вчора була чергова атака, вчора знову знищили те і те. Ми не можемо не відповідати. Кажіть Путіну, щоб він припиняв бойові дії і хоча б почав розмову про це так зване енергетичне чи морське, чи будь-яке інше перемир’я, чого він так само робити не хоче", — заявив дипломат.

Огризко вважає, що Україні варто використовувати саме цю логіку у переговорах із Вашингтоном: якщо Росія продовжує атаки, вимоги до Києва щодо односторонніх обмежень мають супроводжуватися аналогічним тиском на Москву.

"Якщо Росія продовжує, тоді які претензії до нас? Тоді претензії до Путіна, який не хоче припиняти війну. Логіка повинна бути абсолютно простою і зрозумілою. Якщо ви хочете від нас, щоб ми щось припинили, зробіть так, щоб припинила Росія", — наголосив Огризко.

Портал "Коментарі" вже писав, що жовтень може стати важливим періодом у війні Росії проти України, якщо Київ зможе наростити далекобійні удари по російській інфраструктурі.