Зовсім не покарання Путіна: у Трампа назвали дві дивні причини, чому потрібно припинити війну в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що руйнування української енергетичної інфраструктури та значні втрати російських військових свідчать про необхідність завершення війни. Він звернув увагу на наслідки постійних російських атак по енергетичних об’єктах України та високу ціну, яку російська армія платить за спроби просування на фронті. Про це повідомляє Clash Report із посиланням на DRM News.

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Коментуючи перебіг війни, очільник Державного департаменту США наголосив, що російські обстріли завдають серйозної шкоди українській енергетичній системі. За його словами, руйнування електромережі є однією з причин, чому бойові дії мають припинитися.

"Одна з причин, чому ця війна має закінчитися, — тому що електромережа України зазнає руйнування", — заявив Рубіо.

Ці слова пролунали на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру. Раніше, 19 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок останніх ударів РФ пошкоджень зазнали 28 підстанцій у різних регіонах країни.

Ще одним аргументом на користь завершення війни американський держсекретар назвав значні втрати російських військ. Він повторив оцінку президента США Дональда Трампа, згідно з якою щомісяця в Україні гинуть від 20 до 25 тисяч російських військових.

"Щомісяця 20 чи 25 тисяч росіян гинуть, намагаючись наступати в Україні", — сказав Рубіо.

Портал "Коментарі" вже писав, що державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що Вашингтон навмисно затримує передачу Україні ракет-перехоплювачів або приховує інформацію про російські повітряні атаки.