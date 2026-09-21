Зміна векторів терору: що почне массово нищити РФ, якщо припинить удари по енергетиці

Можлива зміна стратегії російських повітряних атак може призвести до перенесення ударів з об'єктів генерації електроенергії на торговельну, освітню та логістичну інфраструктуру України. Аналітики застерігають суспільство від надмірного оптимізму щодо потенційного припинення обстрілів підстанцій, оскільки агресор у будь-якому разі шукатиме шляхи для дестабілізації українського тилу.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Експерт та колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба поділився власним баченням логіки дій військового командування країни-агресорки.

"Якщо вони дійшли висновку, що енергетика більше не в пріоритеті, і, наприклад, ми перестанемо бити по підстанціях, окей, сидіть в квартирах зі світлом, але без ліків в аптеках, без продуктів в супермаркетах, без торговельних центрів, — емоційно змалював аналітик можливі наслідки зміни пріоритетів ворога. Окреслюючи ширші соціально-економічні ризики для населення, він додав: — Ви ризикуєте залишитися без бізнесу, без роботи, без школи, якщо вони внутрішньо для себе вирішили, що все-таки не здатні поламати чи остаточно знищити нашу енергетичну систему".

На думку фахівців, подібний сценарій демонструє, що Росія не відмовляється від своєї стратегічної мети — зробити життя в українських містах нестерпним. Спроба адаптуватися до міцності української ППО та енергетиків, які навчилися оперативно ліквідовувати наслідки прильотів, змусить Кремль шукати менш захищені, суто цивільні цілі.

Захист великих торгово-розважальних комплексів, логістичних хабів ритейлерів та закладів освіти за таких умов вимагатиме від Сил оборони додаткового перерозподілу мобільних вогневих груп та посилення заходів безпеки безпосередньо з боку приватного бізнесу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Москва, як і раніше, розраховує на повернення до тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США, проте конкретних домовленостей про наступну зустріч поки що немає. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.