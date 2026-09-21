Зміна векторів терору: що почне массово нищити РФ, якщо припинить удари по енергетиці

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Недилько Ксения
Можлива зміна стратегії російських повітряних атак може призвести до перенесення ударів з об'єктів генерації електроенергії на торговельну, освітню та логістичну інфраструктуру України. Аналітики застерігають суспільство від надмірного оптимізму щодо потенційного припинення обстрілів підстанцій, оскільки агресор у будь-якому разі шукатиме шляхи для дестабілізації українського тилу.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Експерт та колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба поділився власним баченням логіки дій військового командування країни-агресорки.
На думку фахівців, подібний сценарій демонструє, що Росія не відмовляється від своєї стратегічної мети — зробити життя в українських містах нестерпним. Спроба адаптуватися до міцності української ППО та енергетиків, які навчилися оперативно ліквідовувати наслідки прильотів, змусить Кремль шукати менш захищені, суто цивільні цілі.
Захист великих торгово-розважальних комплексів, логістичних хабів ритейлерів та закладів освіти за таких умов вимагатиме від Сил оборони додаткового перерозподілу мобільних вогневих груп та посилення заходів безпеки безпосередньо з боку приватного бізнесу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Москва, як і раніше, розраховує на повернення до тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США, проте конкретних домовленостей про наступну зустріч поки що немає. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.