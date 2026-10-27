Зима на межі катастрофи: стала відома нова тактика Путіна проти України

Україна наближається до чергової зими повномасштабної війни, яка може стати серйозним випробуванням як для фронту, так і громадянського населення. На тлі бойових дій, що тривають, Росія посилює удари по об'єктах енергетики, водопостачання та транспортної інфраструктури. Військові експерти пов'язують це зі спробами послабити стійкість України перед настанням холодів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, російський президент Володимир Путін переходить від стратегії виснаження до тактики руйнування критично важливих систем життєзабезпечення.

У коментарі ТСН.ua експерт зазначив, що російська армія продовжує наступальні дії на суші, добиваючись повільного поступу на окремих ділянках фронту. При цьому Москва прагне захопити територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також створити так звані буферні зони біля українських кордонів.

Романенко вважає, що паралельно Кремль готує умови для подальшого збільшення чисельності військ. За його оцінкою, російські плани можуть передбачати залучення ще 300 тисяч військовослужбовців у 2026 році та такої ж кількості наступного року. Можливий термін реалізації цих намірів – зима 2026-2027 років.

Додатковим фактором ризику експерт називає розширення застосування керованих авіабомб, балістичної зброї та інших засобів ураження, здатних підтримувати наступальні операції.

Особливу небезпеку в холодний період становлять удари по енергетиці, мостам та логістичним маршрутам. Пошкодження таких об'єктів здатне ускладнити не лише постачання українських підрозділів, а й повсякденне життя мільйонів людей.

Таким чином, зима може стати випробуванням відразу на декількох напрямках: військовому, енергетичному та гуманітарному. Однак наведені оцінки відбивають прогноз експерта, а не підтверджені плани російського командування.

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