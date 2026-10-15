Зима 2026–2027 в Україні: аналітики назвали чотири сценарії відключень світла й опалення

Українцям варто заздалегідь готуватися до можливих перебоїв з електроенергією, опаленням і водопостачанням узимку 2026–2027 років. Наслідки холодного сезону залежатимуть від стану енергосистеми, температури повітря та тривалості відключень.

Чотири сценарії зими в Україні

Чотири можливі сценарії розвитку ситуації розглянули аналітики міжнародної організації ACAPS. Оцінка охоплює період з жовтня 2026-го до березня 2027 року.

Якою може бути зима в Україні

1. Сильні морози та масштабні відключення. Це найскладніший сценарій, який описує ACAPS. Тривала відсутність електроенергії може призвести до перебоїв з опаленням і водою, замерзання труб та ускладнення ремонтних робіт. За таких умов частині людей, можливо, доведеться тимчасово залишити домівки.

2. Тривалі відключення, але тепла погода. М’якша зима зменшить ризики замерзання комунікацій і полегшить ремонт пошкоджень. Проте перебої з електрикою й надалі впливатимуть на повсякденне життя українців.

3. Суворі морози за меншої кількості відключень. Навіть за відносно стабільної роботи електросистеми низькі температури та можливі обмеження газопостачання можуть створити проблеми з опаленням.

4. М’яка зима та обмежені перебої. Це найсприятливіший варіант прогнозу від фахівців ACAPS, хоча повністю виключати відключення не можна. У двох останніх сценаріях аналітики допускають планові обмеження електропостачання менш ніж на 16 годин на добу.

Як підготуватися до холодів

Експерти радять починати підготовку з перевірки власного житла. Важливо з’ясувати, чи працюватимуть опалення, водопостачання та зв’язок без електрики. Зокрема, газовий котел також може потребувати живлення, тому варто заздалегідь перевірити можливість його роботи під час відключень.

Мешканцям багатоповерхівок доцільно уточнити в ОСББ або управителя, яке обладнання має резервне живлення. Також варто перевірити зарядні пристрої й акумулятори, підготувати запас води, освітлення та необхідних речей.

Окрему увагу слід приділити людям, які потребують допомоги. Заздалегідь домовтеся з близькими або сусідами про підтримку та визначте місце, де можна тимчасово перебути тривалу відсутність тепла.

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