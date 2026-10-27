«Жорстока зима» для України: у Європі зробили тривожну заяву про кривавий задум Путіна

Європейські міністри оборони та представники Євросоюзу попередили про складну зиму для України й відсутність реальних ознак того, що Росія готова припинити війну. Попри активізацію дипломатичних контактів, дії Кремля не свідчать про намір досягти миру. Про це заявили під час зустрічі представників Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі та Італії у Парижі, повідомляє Politico.

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Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас наголосила, що дипломатичні зусилля поки не змінили поведінку Москви. За її словами, Україну очікує важкий період, а сподіватися на швидке завершення війни підстав немає.

"Новий дипломатичний поштовх є, але також очевидно, що дії Путіна демонструють іншу історію", — заявила Каллас.

Вона також попередила про "жорстоку зиму" для Києва та закликала європейських партнерів посилити допомогу Україні, щоб вона могла витримати російські атаки. На її думку, союзники мають не лише підтримувати українську оборону, а й підвищувати ціну війни для Росії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також заявив, що Москва не демонструє готовності до повноцінного миру. Він засумнівався в результативності переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ті, хто хоче вести переговори з Путіним, не отримують жодних результатів. Які результати? Це ні до чого не призводить. Немає жодних сигналів про те, що Путін прагне миру", — наголосив Пісторіус.

Представник Великої Британії Вес Стритінг зазначив, що європейські країни не прагнуть конфронтації з Росією, однак повинні зважати на загрозу, яку вона становить.

Водночас міністерка Збройних сил Франції Катрін Вотрен закликала прискорити виробництво озброєння та нарощувати його обсяги. За її словами, Європа має забезпечувати потреби нинішньої війни, але водночас готуватися до майбутніх викликів. Вона також відзначила потенційну роль фінансових ініціатив ЄС у розвитку оборонної промисловості.



Портал "Коментарі" вже писав, що уряд Німеччини не розглядає можливість відновлення роботи російського газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться у відповіді федерального уряду на парламентський запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини", опублікованій на офіційному сайті Бундестагу.