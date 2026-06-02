Жорсткий удар РФ по Дніпру призвів до фатальних наслідків: оновлені дані приголомшують

У Дніпрі внаслідок масованого російського ракетного удару зафіксовано значні руйнування житлової забудови, а також численні жертви серед цивільного населення та постраждалі різного ступеня тяжкості.

За оновленими даними, станом на 17:17 кількість загиблих зросла до 16 осіб, ще 42 людини отримали поранення. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що пошуково-рятувальні роботи в житловому кварталі, який вночі зазнав прямого влучання ракет, повністю завершено.

Серед поранених — четверо дітей. Троє з них перебувають у медичних закладах, як і 21 дорослий пацієнт, більшість із травмами середньої та тяжкої складності.

Раніше протягом дня дані кілька разів оновлювалися: спершу повідомлялося про 11 загиблих, серед яких були діти, згодом кількість жертв зросла до 12, а потім до 15. Рятувальники продовжували розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки, під якими знаходили тіла загиблих мешканців, зокрема жінок і чоловіків.

Загалом відомо про десятки постраждалих із різними травмами — осколковими пораненнями, переломами, рваними ранами, а також мінно-вибуховими та акубаротравмами. У лікарнях залишаються понад двадцять поранених.

Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що під час атаки російські війська застосували касетні боєприпаси, що значно ускладнило наслідки удару та збільшило кількість уражених цивільних.

