Жорсткий наліт дронів спричинив страшні наслідки для обласного центру на заході України: деталі

Вранці 23 жовтня російські війська завдали удару по Волинській області, застосувавши реактивні безпілотники. У Луцьку протягом ранку неодноразово чули вибухи, а потім у місті та інших населених пунктах регіону почали повідомляти про перебої з електропостачанням.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією моніторингових каналів, перші повідомлення про рух реактивних дронів у напрямку Волині з'явилися приблизно о 04:24. Згодом безпілотники фіксували поблизу Луцька, Ківерців, Колок та інших населених пунктів області.

Близько 04:39 у Луцьку пролунали перші вибухи. Звуки вибухів згодом чули знову, зокрема о 05:21. За даними моніторингових каналів, наразі працювала протиповітряна оборона, яка відбивала повітряну атаку.

Нова серія вибухів у Луцьку пролунала після 07:00. Приблизно о 07:02 з'явилися повідомлення про перебої з електроенергією в обласному центрі. Невдовзі проблеми з електропостачанням почали інформувати й у інших населених пунктах Волинської області.

Пізніше моніторингові канали зафіксували рух реактивних безпілотників у напрямку Ковеля. Близько 07:28 у місті також було чути вибухи.

Станом на 07.40 моніторингові канали повідомляли про атаку російських військ на кілька об'єктів енергетичної інфраструктури у Луцьку та Ковелі. Саме з цими повідомленнями збіглися відомості про перебої з електропостачанням у регіоні.

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