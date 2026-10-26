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Жодного зруйнованого будинку під час війни: в якому місті житло не потрапило під удари РФ

В Івано-Франківську ворожими обстрілами пошкоджено один житловий будинок

26 жовтня 2026, 12:53
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Кречмаровская Наталия

Російські війська не припиняють жорстоку повномасштабну війну проти України. Одним із засобів тиску та терору мирного населення експерти називають ворожі дронові та ракетні обстріли тилових населених пунктів. Серед пошкоджених та зруйнованих об’єктів нерідко опиняються і житлові будинки. Портал “Коментарі” дізнався, скільки будинків було пошкоджено та зруйновано ударами РФ в Івано-Франківську. 

Жодного зруйнованого будинку під час війни: в якому місті житло не потрапило під удари РФ

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

В Івано-Франківській міській раді повідомили, що станом на 1 жовтня 2026 року житлові будинки у м. Івано-Франківську не були зруйновані.

“У 2026 році в м. Івано-Франківську був пошкоджений один багатоквартирний житловий будинок. На даний час роботи з відновлення даного будинку завершені”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відновлювальні роботи по даному будинку виконувалися коштом бюджету міської територіальної громади, вартість яких складає: 798497 грн відновлювальні роботи, а 200 тис. грн — проєктно-кошторисна документація.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав скільки житлових будинків було пошкоджено ворожими ударами в Житомирі. 

У Житомирській міській раді зазначили, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну спричинило значні руйнування житлового фонду міста.

Внаслідок обстрілів з 24 лютого 2022 року по 1 жовтня 2026 року було зруйновано та пошкоджено житлові будинки: об’єкти житлового фонду, що зруйновані 19 (два багатоквартирних житлових будинки та 17 приватних житлових будинків). За цей період також зазнали різного ступеня пошкодження 275 багатоквартирних та 310 приватних будинків, повідомили в міській раді.




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