"Жодного прориву для України": розкрито небезпечний сигнал зустрічі Зеленського і Трампа



















Зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Нью-Йорку мала радше робочий, ніж проривний характер. Однією з центральних тем стало можливе енергетичне перемир’я з Росією, однак говорити про готовність Москви до повного припинення вогню наразі підстав немає. Таку оцінку зустрічі дав політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, заяви про можливе завершення війни або повне перемир’я до кінця року варто розглядати обережно. На його думку, нині переговорна активність більше стосується окремих напрямів.

"Зараз не стільки йдеться про повне перемир'я, скільки про спробу вийти на секторальні припинення вогню: енергетичне перемир'я, перемир'я на морі, і то це не гарантовано", — зазначив Фесенко.

Окремо експерт звернув увагу на тему ударів по енергетичних об’єктах. Україна заявляє про готовність до такого перемир’я лише за умови взаємних кроків Росії. Київ також продовжує наполягати на посиленні протиповітряної оборони та отриманні додаткових ракет для Patriot.

"Американці зацікавлені в тому, щоб Україна припинила удари по російських НПЗ. Але Зеленський дав зрозуміти: ми готові це зробити, але якщо Росія зробить те саме. Тобто тут має бути паритетність", — сказав політолог.

Водночас Фесенко не вважає, що переговорний процес уже наблизився до всеохоплюючого припинення вогню. Серед можливих напрямів він називає енергетичну інфраструктуру та безпеку судноплавства в Чорному морі. Подібні пропозиції справді обговорюються між Україною та США.

"Я не бачу жодних ознак підготовки до всеохоплюючого припинення вогню. Жодних ознак не бачу і жодної готовності Росії до цього", — підсумував Фесенко.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські атаки по українських містах залишаються однією з головних складових повітряної кампанії РФ. Водночас Москва нарощує можливості для ударів на більшу відстань.