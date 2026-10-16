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Жодних перспектив немає: експерт приголомшив заявою про наслідки конфлікту Зеленського і Трампа

Європа побоюється погіршення відносин Києва з Вашингтоном, але поки не має змоги повністю компенсувати можливе скорочення американської допомоги

16 жовтня 2026, 12:15
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Клименко Елена








Лідери країн Європейського Союзу, за повідомленнями західних медіа, планують закликати президента України Володимира Зеленського пом’якшити публічну риторику щодо Дональда Трампа. Європейські партнери побоюються, що подальше загострення суперечки між Києвом і Вашингтоном може ускладнити співпрацю України зі Сполученими Штатами. Політолог Валерій Клочок вважає, що відновити нормальні відносини буде непросто.

Жодних перспектив немає: експерт приголомшив заявою про наслідки конфлікту Зеленського і Трампа

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, європейські лідери занепокоєні не лише змістом заяв українського президента, а й наслідками конфлікту для безпеки України. Американська допомога залишається важливою, тоді як можливості Європи повністю компенсувати її скорочення наразі обмежені.

Клочок зазначив, що європейці сподіваються знизити напруження між двома президентами, однак після нових різких заяв Трампа перспективи такого сценарію виглядають сумнівними.

"Європейські країни на сьогоднішній день прагнуть домогтися того, аби стосунки Зеленського і Трампа потеплішали", — пояснив політолог. 

Водночас, на його думку, самих дипломатичних закликів може бути недостатньо, щоб повернути відносини до попереднього стану. Публічна критика та взаємні звинувачення вже перетворилися на окрему проблему для міжнародної підтримки України.

"Однак, як на мене, це абсолютно вже безперспективна ідея", — так Клочок оцінив спроби досягти швидкого потепління у відносинах між Києвом і Вашингтоном. 

Для України ситуація ускладнюється тим, що європейські держави не мають можливості миттєво перебрати на себе всі функції Сполучених Штатів. Тому дипломатичне протистояння може мати практичні наслідки для оборонної підтримки та переговорних позицій Києва.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп продовжує критикувати Володимира Зеленського, ставлячи під сумнів його готовність домовлятися про завершення війни з Росією. Американський лідер також допустив укладення мирної угоди без участі українського президента та знову виступив за проведення виборів в Україні. Політолог Валерій Клочок вважає, що загострення між Києвом і Вашингтоном може мати негативні наслідки для України.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=hdjsyKgXMSk
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