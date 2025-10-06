Життя у Криму стане неможливим: у ЗСУ виступили із категоричною заявою

Тимчасово окупований Крим легко зробити непридатним для життя через його велику залежність від зв’язків із зовнішнім світом, — заявив у ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.

Фото: з відкритих джерел

Йому попросили прокоментувати висловлювання колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який запропонував радикальний крок, щоб змусити Кремль відчути наслідки своїх дій у війні проти України — зокрема зробити "непридатним для життя" Крим і навіть знищити Кримський міст, бо для Володимира Путіна півострів має сакральне значення.

Плетенчук відзначив, що Кремль узагалі не схильний усвідомлювати наслідки своїх вчинків — якби усвідомлювали, не розпочали б те, що розпочали.

"Стратегія у них дуже цікава, й вона більше схожа на тактику. Бо іноді, вирішуючи одне стратегічне питання, вони створюють лише нові проблеми собі. Тому тут важко спрогнозувати до яких висновків дійшло б керівництво РФ, яке хвилюється лише власним статусом, статками та власним життям. Вони якщо й розуміють якісь ультимативні речі, то тільки ті, які стосуються їх особисто", — підкреслив Плетенчук.

Він додав, що для Росії Крим має не лише сакральне, а й стратегічне значення, тож у цьому питанні потрібно розставити всі крапки над "і". За словами речника, щоб зробити територію непридатною для життя, не обов’язково вбивати мирне населення — достатньо створити такі умови, що територія втрачатиме життєздатність; і це те, що, за його словами, агресор і намагається робити з Україною. Окупанти натомість часто вважають, що можна просто знищити місто.

