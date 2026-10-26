Житлові будинки в Чернігові під нещадним вогнем окупантів: який рік війни став найбільш руйнівним

Чернігів з перших днів повномасштабної війни опинився під ворожим вогнем. Про жахливий перший рік російського вторгнення свідчить і офіційна статистика — саме у 2022 році було пошкоджено та зруйновано найбільше житлових будинків.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

У Чернігівській міській раді на офіційний запит порталу “Коментарі” писав, повідомили, що у місті Чернігові від початку повномасштабної війни станом на 16 вересня 2026 року пошкоджено та зруйновано було 1 045 багатоквартирних будинків, з них:

у 2022 році 907 будинків;

у 2023 році — 53 будинки;

у 2024 році — 5 будинків;

у 2025 році — 40 будинків;

у 2026 році — 40 будинків.

Крім того, у вказаний період у місті Чернігові, за даними ЧМР, було пошкоджено та зруйновано наступну кількість приватних та садових будинків:

у 2022 році: пошкоджено 2837 будинків; зруйновано — 539 будинків;

у 2025 році: пошкоджено 180 будинків; зруйновано 6 будинків;

у 2026 році: пошкоджено 124 будинки; зруйновано 7 будинків.

Від початку повномасштабного вторгнення у Чернігові провели аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт, реконструкція) 128 багатоквартирних будинків, з них:

у 2022 році — 129 будинків;

у 2023 році — 6 будинків;

у 2024 році — 1 будинок;

у 2025 році — 1 будинок.

“Крім того, відновлення багатоквартирних будинків поточним ремонтом, який виконувався управителями/ОСББ чи самостійно співвласниками становить 905 будинків”, — йдеться у повідомленні.

У 2026 році планують виконати аварійно-відновлювальні роботи у 5 багатоквартирних будинках.

Станом на вересень поточного року після ворожих атак необхідно відновити 6 багатоквартирних будинків.

“У місті Чернігові не підлягають відновленню 6 багатоквартирних будинків, з них 4 — повністю та 2 частково”, — підсумували в міськраді.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Івано-Франківську від початку війни було пошкоджено один житловий будинок.



