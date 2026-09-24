Жданов розповів про "бунт у Кремлі", який у Москві розпочався там, де не чекали

Військовий оглядач Олег Жданов заявив, що у російській політичній системі з’являються ознаки невдоволення затяжною війною проти України. Приводом для його оцінки став виступ лідера КПРФ Геннадія Зюганова, якого Жданов назвав другим представником російської еліти, що публічно порушив тему завершення війни.

Жданов заявив про "бунт у Кремлі" через заяву Зюганова

Жданов на своєму YouTube-каналі порівняв ситуацію з заявами мера Москви Сергія Собяніна, які раніше трактував як сигнал про втому російської економіки від війни. Тепер подібний сигнал прозвучав від Зюганова.

"Цікава новина через поребрика. Там уже вдруге "бунт на кораблі". Перший бунт був пов'язаний з мером Москви Собяніним... І тут, бабах, такий "кишеньковий опозиціонер" лідер КПРФ Зюганов виступив із розгромною промовою, яка шокувала весь Кремль", — заявив оглядач.

Жданов вважає, що особливе значення має саме статус Зюганова. За його словами, лідер КПРФ очолює одну з ключових системних політичних сил Росії, а тому його критичні висловлювання не можна розглядати лише як позицію окремого політика.

За оцінкою Жданова, Кремль може побоюватися, що подібні заяви відображають настрої частини чиновників, депутатів та керівників регіонів. Серед можливих причин він називає масштабні військові витрати, слабке економічне зростання та відсутність зрозумілого терміну завершення війни. Якщо подібна риторика пошириться серед інших представників російської політичної системи, це може стати публічним проявом розбіжностей усередині еліт, вважає експерт.

Експерт також провів паралель із війною СРСР в Афганістані. На його думку, суспільне розчарування невдалою війною свого часу стало одним із чинників внутрішньої кризи Радянського Союзу. Схожий сценарій Жданов допускає і для сучасної Росії, називаючи можливі непередбачувані події "чорними лебедями".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль приховує від росіян уже п'ять років від початку війни.