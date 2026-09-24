Зеленському жорстко відповіли на заяву про кінець війни: що думають військові

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Президент України Володимир Зеленський днями заявив про можливе завершення війни за 2 місяці.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов проаналізував слова президента та пояснив, що реально допоможе швидко завершити війну і чому цей шанс малоймовірний.
Військовий зазначив, щоб завершити війну, за словами Зеленського, потрібно виконати декілька умов:
наявність волі — волі Сполучених Штатів, особливо президента США Дональда Трампа. Йдеться саме про політичну волю закінчити війну, зокрема тиснути на Путіна,
технології — зимовий пакет, ракети до систем Patriot.
Загалом Сазонов пояснив, що мир — це припинення бойових дій. До нього може призвести те, що хоча б одна зі сторін не може далі вести бойові дії, або не хоче вести бойові дії з різних причин — важко, болісно і дорого.
За його словами, можливі два сценарії. Перший — ймовірно, саме на це натякає Зеленський, це посилення санкцій. Однак військовий зазначив, що за 2 місяці навряд чи щось зміниться принциповою.
Другий, і він дійсно забезпечить мир за 2 місяці, це жорстка вимога Китаю до РФ. Однак досягти цього — шанси мінімальні, адже Китай заробляє на війні в Україні більше за всіх, а Україні немає чого запропонувати, щоб мотивувати Китай до такого рішення.
Тому, підкреслив військовий новина про можливе завершення війни за 2 місяці — чудова, однак до середини весни наступного року розраховувати на це не радить.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який жорсткий ультиматум висунули Зеленському.