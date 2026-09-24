Зеленському жорстко відповіли на заяву про кінець війни: що думають військові

Президент України Володимир Зеленський днями заявив про можливе завершення війни за 2 місяці.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов проаналізував слова президента та пояснив, що реально допоможе швидко завершити війну і чому цей шанс малоймовірний.

“Україна має можливість укласти мир та завершити війну з “Росією протягом кількох днів. Було б бажання. Називається це капітуляція, і тоді настане мир. Але ж ми це не розглядаємо, правильно, Володимире Олександровичу?”, — зауважив воїн ЗСУ.

Військовий зазначив, щоб завершити війну, за словами Зеленського, потрібно виконати декілька умов:

наявність волі — волі Сполучених Штатів, особливо президента США Дональда Трампа. Йдеться саме про політичну волю закінчити війну, зокрема тиснути на Путіна,

технології — зимовий пакет, ракети до систем Patriot.

Загалом Сазонов пояснив, що мир — це припинення бойових дій. До нього може призвести те, що хоча б одна зі сторін не може далі вести бойові дії, або не хоче вести бойові дії з різних причин — важко, болісно і дорого.

“Щоб Україну скрутило настільки сильно, що ми видихнулися і підписали капітуляцію, але такі умови за 2 місяці не виникнуть. Навіть якщо раптом до нас повернуться спиною всі партнери, союзники, ми на морально-вольових не зламаємося за 2 місяці показує це 2022 рік. Тому цей варіант не розглядається. Я думаю, Зеленський його не мав на увазі. Тому розглядається варіант, що миру запросить Росія справедливого, як каже Зеленський, тобто без того, що ми їм віддамо Донецьку область, Запорізьку та Херсонську”, — зазначив військовий.

За його словами, можливі два сценарії. Перший — ймовірно, саме на це натякає Зеленський, це посилення санкцій. Однак військовий зазначив, що за 2 місяці навряд чи щось зміниться принциповою.

Другий, і він дійсно забезпечить мир за 2 місяці, це жорстка вимога Китаю до РФ. Однак досягти цього — шанси мінімальні, адже Китай заробляє на війні в Україні більше за всіх, а Україні немає чого запропонувати, щоб мотивувати Китай до такого рішення.

Тому, підкреслив військовий новина про можливе завершення війни за 2 місяці — чудова, однак до середини весни наступного року розраховувати на це не радить.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який жорсткий ультиматум висунули Зеленському.