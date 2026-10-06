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Зеленський звернувся до українців з терміновою заявою: що готує Росія

Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росії до масованого удару та закликав українців реагувати на повітряні тривоги.

6 жовтня 2026, 20:20
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала оновлені дані про підготовку Росії до нового масованого удару. Глава держави закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. За його словами, Україна готує заходи протидії, однак ефективність захисту також залежить від допомоги міжнародних партнерів. 

Зеленський звернувся до українців з терміновою заявою: що готує Росія

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 6 жовтня заявив, що Росія готує новий масований удар по Україні, а українські служби та Повітряні сили готові реагувати на загрозу з боку РФ.

"Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші Повітряні Сили готові до реагування, і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту", — сказав президент.

Він також наголосив на важливості подальшої військової допомоги Україні. За словами президента, партнери мають передати засоби протиповітряної оборони, які необхідні для захисту українських міст і населення. Зеленський окремо згадав про роль США, європейських держав та інших союзників, закликавши їх продемонструвати політичну волю для посилення української оборони.

Попередження про можливий масований удар президент озвучив не лише ввечері. Раніше 6 жовтня, після зустрічі з урядовцями, військовими та представниками ключових служб, він також повідомив про дані розвідки щодо підготовки російської атаки.

"Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію", – зазначив президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як у Кремлі планують перемогти Україну. На Заході розкрили головний план Путіна.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21249
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