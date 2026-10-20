Зеленський звернувся до Трампа з пропозицією, як вгомонити Путіна та закінчити війну

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Сполучені Штати не можуть зупинити російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, Вашингтон має допомогти Києву посилити протиповітряну оборону. Глава держави наголосив на необхідності чесних відносин із президентом США Дональдом Трампом і запропонував конкретний крок для захисту критичної інфраструктури.
Зеленський озвучив Трампу пропозицію щодо тиску на Путіна
За словами президента, Україна підтримує ідею взаємного енергетичного припинення вогню. Йдеться про відмову від ударів по енергетичних об’єктах, зокрема газу, нафті та електриці, якщо обидві сторони дотримуватимуться відповідних домовленостей.
За його словами, за таких умов відмова України від ударів у відповідь має супроводжуватися реальними гарантіями безпеки. Однак, якщо США не здатні вплинути на Путіна, то Україна пропонує альтернативу.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розсміявся, коли почув гостре питання про Трампа.
Також "Коментарі" писали про українського військового, який різко відреагував на слова Трампа, що Україна нічого не надала США.