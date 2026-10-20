Зеленський звернувся до Трампа з пропозицією, як вгомонити Путіна та закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Сполучені Штати не можуть зупинити російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, Вашингтон має допомогти Києву посилити протиповітряну оборону. Глава держави наголосив на необхідності чесних відносин із президентом США Дональдом Трампом і запропонував конкретний крок для захисту критичної інфраструктури.

Зеленський озвучив Трампу пропозицію щодо тиску на Путіна

За словами президента, Україна підтримує ідею взаємного енергетичного припинення вогню. Йдеться про відмову від ударів по енергетичних об’єктах, зокрема газу, нафті та електриці, якщо обидві сторони дотримуватимуться відповідних домовленостей.

"Позиція дуже проста. Ми за взаємне енергетичне припинення вогню", — вказав президент.

За його словами, за таких умов відмова України від ударів у відповідь має супроводжуватися реальними гарантіями безпеки. Однак, якщо США не здатні вплинути на Путіна, то Україна пропонує альтернативу.

"Америка не може їх зупинити. Давайте вірити в те, що Америка дуже хоче, але не може. Тоді я як партнер іду назустріч Президенту Трампу: якщо вони по нас б’ють, ми не можемо їм відповісти, це нечесно і несправедливо, але якщо це потрібно вам, ви не можете вгомонити Путіна, то дайте нам протиракети, щоб я захистив енергетику. Не змогли Путіна зупинити – допомогли Україні", — йдеться в заяві Зеленського.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розсміявся, коли почув гостре питання про Трампа.

Також "Коментарі" писали про українського військового, який різко відреагував на слова Трампа, що Україна нічого не надала США.