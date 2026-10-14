Зеленський зробив заяву про припинення вогню: на які умови готова Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути будь-який варіант припинення вогню та розпочати переговори для завершення війни. Однак Київ наголошує на важливості партнерства із союзниками та готовності до взаємних кроків, зокрема у сфері енергетичного перемир’я.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Про готовність України до припинення бойових дій Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. За словами президента, Україна від початку російської агресії виступає за припинення війни шляхом діалогу та переговорів.

"Ми готові до будь-якого варіанту припинення вогню. Ми неодноразово наголошували – і президенту Трампу, і всім іншим країнам, – що від самого початку російської окупації ми готові зупинити цю війну, сісти за стіл переговорів і вести діалог, адже це краще, ніж атаки", – сказав Зеленський

Окремою темою зустрічі з британським прем’єром стало питання розвідувальних даних. Президент підкреслив, що Україна розраховує на відверті та надійні відносини зі Сполученими Штатами й прагне зберігати сильне партнерство із союзниками.

Які умови енергетичного перемир’я пропонує Україна

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга окреслив позицію Києва щодо можливого енергетичного перемир’я.

За його словами, Україна готова утримуватися від ударів по енергетичних об’єктах на території Росії, зокрема на нафтопереробних заводах. У відповідь Росія має припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський різко висловився про Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відреагував на скандальне рішення Маска щодо України.