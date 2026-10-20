Зеленський зробив гучну заяву про відмову України від вступу в НАТО: яка єдина альтернатива влаштує Київ

Україна готова розглядати альтернативні варіанти гарантій безпеки замість вступу до НАТО, проте вони мають бути юридично зобов’язувальними та забезпечувати реальний захист від повторного нападу Росії. Президент Володимир Зеленський вважає, що найкращою моделлю для країни є поєднання сильної української армії, членства в Європейському Союзі та НАТО. Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

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За словами Зеленського, українське військо вже є важливим елементом безпеки завдяки своїй чисельності та бойовому досвіду, здобутому під час повномасштабної війни. Крім захисту України, її армія здатна зробити вагомий внесок у зміцнення оборони інших європейських держав.

Водночас вступ до НАТО, наголосив президент, означав би приєднання до колективної системи безпеки, у межах якої союзники мають визначені юридичні зобов’язання. Саме тому будь-який альтернативний механізм повинен забезпечувати не менший рівень захисту.

Зеленський також пояснив, що перспективи вступу України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу залежать від різних політичних рішень. Для приєднання до ЄС потрібна згода європейських держав, тоді як вступ до НАТО потребує підтримки як європейських партнерів, так і Сполучених Штатів.

Український лідер підкреслив, що Київ не відкидає можливості домовленостей про безпеку в іншому форматі, однак вони не повинні обмежуватися деклараціями чи політичними обіцянками.

"Ми готові обговорювати рівноцінні гарантії, навіть під іншою назвою, але вони повинні мати таку саму юридичну силу", — наголосив Зеленський.

Портал "Коментарі" вже писав, що Китай закликає відновити діалог і піти на взаємні поступки для врегулювання війни Росії проти України.