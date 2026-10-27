Зеленський зміг зробити неможливе: у США зробили гучну заяву про нове рішення Трампа



















Відносини президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським можуть поступово змінюватися на користь України. Таку оцінку висловив американський політик-республіканець Борис Пінкус.

Фото: з відкритих джерел

За словами Пінкуса, останні зміни в риториці американського президента свідчать про певний рух у бік підтримки України. Він пов’язує це, зокрема, з поведінкою Зеленського, який, на його думку, не піддався на провокації та намагався зберігати позицію сильного партнера у відносинах із Вашингтоном.

"Трамп шукає приводу, щоб знову розкручувати свою неприязнь до Зеленського, але завдяки поведінці Зеленського це йому не вдається", — заявив Пінкус.

Політик також згадав формулювання про "слабкий крок сильного партнера", яке, на його думку, допомогло пояснити позицію українського президента без прямого загострення конфлікту. Пінкус вважає, що така дипломатична стриманість може мати значення для подальшого діалогу між Києвом і Вашингтоном.

Водночас він звернув увагу на суспільні настрої у США. За його словами, американці, зокрема ті, хто не належить до української діаспори, продовжують висловлювати підтримку Україні. Пінкус стверджує, що невдоволення викликають, зокрема, закупівлі російських енергоносіїв і рішення американської адміністрації щодо Росії.

"Я радий, що американці, навіть ті, хто не належить до української діаспори, наполегливо підтримують Україну", — сказав він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що публічні заяви про українські ракети "Фламінго" викликають запитання щодо їхніх реальних можливостей, призначення та перспектив застосування, заявив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.