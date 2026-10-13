Зеленський жорстко звинуватив партнерів у зраді України: президент приголомшив ультиматумом

Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад сотню засобів ураження, серед яких реактивні безпілотники, баражуючі боєприпаси та балістичні ракети. У Харкові внаслідок удару по житловому будинку загинули четверо людей, ще 41 особа отримала поранення. По Києву російські війська випустили п’ять балістичних ракет, які влучили в цивільну інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього разу партнери не попередили українську сторону про ракетну загрозу.

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За словами глави держави, пошуково-рятувальні роботи в Харкові тривали фактично всю ніч. Надзвичайники розбирали завали зруйнованого будинку та шукали людей, які могли опинитися під уламками. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив, що своєчасне отримання розвідувальної інформації має вирішальне значення для захисту цивільного населення.

"Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", — заявив президент.

Окремо Зеленський звернув увагу на те, що Україна протягом двох діб після оголошення президентом США припинення вогню в енергетичному секторі не завдавала ударів по російських нафтопереробних заводах та енергетичних об’єктах.

Натомість Росія продовжила атакувати українську енергетику й критичну інфраструктуру. За цей період під ударами опинилися 19 регіонів країни.

Глава держави підкреслив, що Київ готовий до взаємних кроків для зниження інтенсивності бойових дій, однак для цього необхідно посилити тиск на Москву.

"Наша позиція незмінна: Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була. Війни завершуються тоді, коли агресор відчуває, що у нього немає можливості війну затягувати", — наголосив Зеленський.

Портал "Коментарі" вже писав, що після проміжних виборів у США Дональд Трамп може змінити підхід до України та стати більш передбачуваним у міжнародній політиці. Водночас загроза відновлення економічної співпраці з Росією через бізнесові інтереси американського президента та його родини залишатиметься.