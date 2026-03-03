Зеленський жорстко опустив Кличка через провал у важливому завданні: деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі столиця не має готового плану стійкості на наступну зиму. Цю заяву він зробив після засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, під час зустрічі були заслухані доповіді представників усіх областей та найбільших міст країни. Досвід, здобутий під час цієї зими, стане основою для ухвалення рішень щодо посилення захисту критичної інфраструктури, логістики та ключових енергетичних об’єктів. Особлива увага приділятиметься відновленню після російських атак і підвищенню енергетичних потужностей України.

“На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання”, — наголосив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що кожне місто та громада мають бути готовими до будь-якого сценарію наступної зими та забезпечити реальну підтримку населення. Уряд, Міністерство оборони та Повітряні сили Збройних сил України вже отримали відповідні завдання для допомоги регіонам у підготовці.

“Дякую всім, хто реально працює на Україну, на захист нашої держави та людей. Слава Україні!”, — підсумував глава держави.

Водночас у країні планують відновлення та посилення захисту енергетичних об’єктів із врахуванням уроків цієї зими. Йдеться не лише про ремонт пошкоджених об’єктів, а й про будівництво нових захисних споруд. Зеленський доручив доопрацювати відповідні проєкти та подати їх на затвердження РНБО, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми навіть у випадку можливих ворожих обстрілів.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні військові дії в регіоні Перської затоки значно впливають на енергетичну стабільність Європи та підштовхують до перегляду планів щодо відмови від російського газу. Напади США та Ізраїлю на об’єкти в Ірані, а також контрудари Тегерана створили суттєві перебої у постачанні енергоресурсів.