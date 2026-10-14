Зеленський заявив про зраду з боку США: що сказав про Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що почувається "зрадженим" через дії Сполучених Штатів на тлі російської агресії. За його словами, Україна ризикує втратити потужного партнера, однак не погодиться відмовлятися від власних інтересів заради політичних чи економічних домовленостей. Про це глава держави розповів в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський почувається зрадженим через дії США

Під час розмови Пірс Морган запитав президента, чи вважає він, що Україна втрачає Сполучені Штати як стратегічного союзника. Зеленський відповів ствердно, водночас наголосивши, що причини такого розвитку подій не пов’язані з діями Києва.

"Насправді, так. Але це трошки більш складніше, ніж мої емоції чи мої відчуття. Це залежить не від мене. Я маю на увазі, що наша країна має виживати", — відповів президент.

Однією з тем інтерв’ю стала політика президента США Дональда Трампа щодо Росії, зокрема повідомлення про домовленості у сфері постачання дизельного пального на тлі триваючих російських атак. Зеленський зазначив, що ситуація виходить далеко за межі особистих емоцій, адже для України йдеться про виживання держави та її громадян.

"Для нас це не бізнес. Це наше життя, наша країна, наш дім і наші діти", — наголосив президент, пояснюючи, чому Україна не готова поступатися власною державністю.

Окремо глава держави висловив незгоду з підходами американської адміністрації до врегулювання війни. На його думку, радники Дональда Трампа можуть підштовхувати президента США до помилкових рішень.

"Я думаю, що радники Трампа помиляються. Я не знаю, хто підштовхує його до неправильного боку", — підкреслив Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відреагував на скандальне рішення Маска щодо України.