Зеленський запропонував зупинити удари по енергетиці: Кремль залишив умову

Президент України Володимир Зеленський 15 вересня підтвердив готовність Києва до взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Росії та України. За даними Інституту вивчення війни (ISW), пропозиція прозвучала на тлі ініціативи президента США Дональда Трампа щодо такого перемир'я.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський заявив, що Україна готова підтримати взаємну зупинку ударів по критичній інфраструктурі та зробити крок у напрямку зниження напруженості. Однак Київ, за словами президента, очікує на підтвердження з боку американських партнерів, що Росія справді готова припинити війну і, зокрема, атаки на українські енергетичні об'єкти.

Україна вже неодноразово пропонувала встановити взаємні обмеження на удари по енергетичній інфраструктурі. Проте, як зазначає ISW, Кремль раніше відхиляв такі ініціативи.

15 вересня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію США. Він назвав можливе перемир'я щодо енергетики "дуже гарною ідеєю" та "хорошою ініціативою", проте практично відразу окреслив додаткові претензії Москви.

За словами Пєскова, припинення ударів по енергетичних об'єктах саме по собі не вирішить проблеми світового енергетичного ринку. Представник Кремля також заявив, що Росії потрібне зняття західних санкцій для того, щоб "наситити" світовий ринок російськими енергоресурсами.

Таким чином, публічна позиція сторін поки що істотно відрізняється. Київ говорить про взаємне припинення ударів як про конкретний крок до деескалації, тоді як Москва пов'язує енергетичне питання з більш широкими економічними вимогами.

ISW зазначає, що Зеленський продовжує демонструвати готовність до взаємних домовленостей, тоді як Кремль поки що не дав згоди на запропонований формат перемир'я.

Подальший розвиток ініціативи залежатиме у тому числі від позиції Вашингтона та готовності Москви прийняти умови взаємного припинення ударів.

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