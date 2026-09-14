Зеленський загнав Путіна у незручне становище: експерт розкрив правду про нову паніку Кремля

На тлі заяв про підготовку України до нового раунду мирних переговорів перспектива особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна залишається примарною. Президент України заявив про готовність зустрітися з російським диктатором у Маямі, однак Москва фактично почала відкидати такий сценарій. Політолог Ігор Рейтерович пояснив, чому для Кремля прямі переговори двох лідерів можуть бути вкрай незручними.

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За словами експерта, російська сторона формально не закриває можливість переговорів, проте на практиці висуває умови, які дозволяють уникати зустрічі. Рейтерович звернув увагу на заяви Сергія Лаврова та Дмитра Пєскова, після яких перспектива особистого контакту Зеленського і Путіна стала ще менш реальною.

"Очевидно, що ніякої Москви ніколи не буде, тому що в уявленнях Росії зустріч у Москві — це фактично капітуляція", — зазначив політолог.

Рейтерович наголосив, що Кремль роками намагався демонструвати російській аудиторії нібито "несуб'єктність" України та зневажливо ставився до її керівництва. Саме тому прямі переговори Путіна із Зеленським створюють для Москви серйозну політичну проблему.

"Зустрітися з президентом України для Путіна — це, м'яко кажучи, великий виклик", — пояснив експерт.

Водночас Рейтерович вважає, що потенційно цікавою може стати ситуація навколо Маямі, якщо там опиняться обидва лідери. Тоді, за його словами, технічно можна було б знайти формат для контакту навіть без окремого офіційного запрошення.

Проте політолог не бачить ознак того, що Кремль уже готовий піти на такий крок.

"Путін поки що на це не готовий і нічого подібного робити не збирається", — підсумував Рейтерович.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Вадим Денисенко розкритикував запропоновану Давидом Арахамією стратегію переговорів щодо завершення війни, яка передбачає контакти з максимально широким колом представників найближчого оточення Володимира Путіна. На думку експерта, спроба через кремлівські еліти переконати російського диктатора припинити війну може виявитися утопічною.