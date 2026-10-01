Можливість певних поступок Росії може стати для української влади одним із найскладніших питань, якщо переговори за участю США перейдуть від заяв до конкретних домовленостей. Зеленський виступає за дипломатичне завершення війни, однак водночас наголошує на необхідності захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Чи опиниться Київ перед необхідністю робити складний вибір між принциповою позицією та можливістю припинити бойові дії? Портал "Коментарі" дізнавався думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

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Чат-бот Gemini вважає, що якщо Зеленському доведеться закликати суспільство погодитися на певні компроміси, це може стати одним із найскладніших політичних рішень за час повномасштабної війни. Українська влада послідовно наголошувала на захисті суверенітету, територіальної цілісності та права України самостійно визначати власне майбутнє. Тому будь-яка зміна цієї позиції неминуче спричинила б гостру суспільну дискусію. Водночас у разі посилення переговорного процесу Київ може опинитися перед вибором між продовженням бойових дій та пошуком складної формули припинення війни.

Багато залежатиме від змісту потенційних домовленостей. Тимчасове припинення вогню, обмеження ударів по інфраструктурі чи поетапне врегулювання окремих питань можуть сприйматися інакше, ніж формальна відмова від українських територій.

Чат-бот Grok переконаний, що Зеленський демонструє готовність до різних форматів дипломатичного діалогу — від взаємного припинення ударів по енергетичних об’єктах до тристоронніх переговорів і можливого припинення вогню по нинішній лінії фронту. Це можна розглядати як прагматичний підхід з огляду на тривалість війни, наближення зими та позицію міжнародних партнерів. Водночас територіальне питання залишається принциповим: Київ не погоджується на юридичне визнання окупації українських земель.

Водночас українське суспільство може підтримувати переговори, але це не означає готовності погодитися на будь-яку ціну заради припинення війни. Тому, якщо влада говоритиме про компроміси, найімовірніше, йтиметься передусім про тактичні домовленості — взаємне припинення атак на енергетику, гуманітарні механізми, обміни чи окремі режими тиші. Натомість питання територій, суверенітету та спроможності української армії залишатимуться найбільш чутливими.

Чат-бот ChatGPT стверджує, що з часом Зеленському доведеться пояснювати українцям необхідність певних компромісів. Однак це не обов’язково означатиме готовність Києва погодитися на територіальні поступки. Ймовірніше, мова може йти про комплексну домовленість, у якій будуть поєднані припинення вогню, гарантії безпеки, санкційна політика, обміни полоненими та подальший статус окупованих територій.

Головна складність полягає в тому, що будь-які домовленості потрібно буде пояснити суспільству. Після тривалої війни компроміс без надійних гарантій може сприйматися як тимчасова пауза перед новою агресією. Тому найбільш реалістичними можуть бути домовленості про взаємне припинення ударів по енергетиці, локальні режими тиші чи інші кроки для зниження інтенсивності бойових дій. Водночас питання територій, суверенітету та гарантій безпеки залишатимуться найбільш принциповими для України.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що питання найближчих місяців полягає не стільки в тому, чи скаже Зеленський українцям "поступитися Путіну", скільки в тому, які саме компроміси з’являться на столі переговорів і що Україна отримає натомість. Якщо йдеться про припинення вогню із сильними гарантіями безпеки, це одна ситуація. Якщо ж від Києва вимагатимуть односторонніх поступок без надійних гарантій, це буде принципово інший сценарій.

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