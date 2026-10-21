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Зеленський винесе угоду про мир з Путіним на референдум: президент шокував заявою

Зеленський заявив, що будь-яку мирну угоду з Росією має схвалити виключно український народ, адже саме Україна зазнала найбільших втрат у цій війні

21 жовтня 2026, 17:10
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яку потенційну мирну угоду з Росією потрібно буде винести на всеукраїнський референдум. За його словами, українці мають самі вирішувати питання, які можуть передбачати територіальні поступки та вплинути на майбутнє держави. Про це глава держави сказав в інтерв’ю програмі Fox & Friends. Його заяву цитує Bloomberg.

Зеленський винесе угоду про мир з Путіним на референдум: президент шокував заявою

Фото: з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що остаточне рішення щодо можливих домовленостей із Москвою не може ухвалюватися без згоди українського суспільства. Президент підкреслив, що саме українці несуть найбільші втрати через російську агресію, тому їхня позиція має бути визначальною.

"Звичайно, ми можемо підтримати чи не підтримати цю угоду. Але насамперед її має підтримати лише одна нація — український народ, бо це наші втрати", — заявив Зеленський. 

В інтерв’ю американському телеканалу президент також висловився щодо можливого припинення бойових дій. За його словами, Україна готова розглядати зупинку війни по нинішній лінії фронту. Водночас питання територій залишається одним із найскладніших у потенційних мирних домовленостях. 

Окремо Зеленський порушив тему українців, які перебувають за кордоном. Він заявив про необхідність повернення на батьківщину близько 9,5 мільйона громадян.

Заява президента пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів щодо завершення війни. 20 жовтня в Осло відбулися переговори за участю представників України, Європи та США.

Портал "Коментарі" вже писав, що рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича спричинило гучний скандал у відносинах України та Польщі.  

 



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