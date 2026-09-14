Зеленський відповів Трампу щодо перемир’я з РФ: Україна назвала одну умову

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про нібито домовленість України та Росії не завдавати ударів по енергетичних об’єктах. За йго словами, Київ готовий підтримати таку домовленість, однак очікує від партнерів гарантій її реального виконання Росією.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський після повідомлення Трампа про перемир’я заявив, що Україна раніше пропонувала партнерам домовитися про припинення ударів по критичній інфраструктурі. За його словами, йдеться не лише про енергетику, а й про продовольство, порти, логістику, склади з продовольством і фармацевтикою та інші об’єкти, необхідні для нормального життя людей.

Однак, Зеленський зауважив, що Україна має сумніви щодо готовності Росії дотримуватися подібних домовленостей.

"Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об’єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що така домовленість має бути надійною та довгостроковою. На його думку, вона не повинна перетворитися на короткострокове послаблення напруги, яке Росія використає для власних потреб, зокрема проведення виборів. Зеленський також закликав не обмежувати можливу домовленість лише питаннями бензину та дизельного пального, адже головна мета — захистити критичну інфраструктуру та життя цивільного населення.

"Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики", — йдеться у заяві президента.

Таким чином, Київ не відкидає ідею взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі, але пов’язує її з конкретними гарантіями виконання домовленостей з боку Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв заяву Трампу , у якій американський президент оголосив, що Україна та РФ погодилися не бити по енергетиці.